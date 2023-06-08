Эксперты заявили о росте оптовых цен на топливо в России
Оптовые цены на топливо в РФ продолжают расти: стоимость бензина марки АИ-95 вновь обновила исторический максимум, а АИ-92 подорожал до максимума с октября 2022-го, сообщает «Коммерсантъ».
Биржевая цена на топливо продолжает увеличиваться, поскольку не хватает предложений и планов правительства по сокращению демпфера.
Эксперты отметили, что нефтекомпании не успели полностью восстановить производство после ремонтной кампании.
Так, бензин марок АИ-92 и АИ-95 вырос 7 июня на СПбМТСБ на 1,2% и 0,8%, до 55 и 62,3 тысячи рублей за тонну соответственно.
Кроме того, автомобильное топливо подорожало и на АЗС. По данным Росстата, за неделю средняя розничная цена повысилась на 0,3%.