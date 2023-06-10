Смогут ли цены на автозаправках догнать инфляцию

После полутора лет топтания на месте розничные цены на бензин с конца апреля резко перешли к росту. За пять недель литр бензина в среднем подорожал на 67 копеек. В опте дела обстоят не лучше, с апреля биржевые котировки марки АИ-95 бьют исторические рекорды, а цены АИ-92 вплотную подобрались к максимальным показателям.

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В нашей стране традиционно больше внимание уделяют ценам в рознице, и их рост ограничен инфляцией. В сравнении с общей инфляцией (2,48%) стоимость бензина на АЗС увеличилась на 1,2% (относительно цен конца прошлого года), что совсем не критично, но только если не учитывать скорость подорожания. Если динамика сохранится, то к концу лета индексы сравняются.

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Да, за топливной розницей внимательно следит правительство, и едва ли допустит подорожания выше, чем средний рост цен по стране. Многие эксперты даже говорят, что цены на АЗС не зависят от биржевых котировок. Это отчасти верно, но только не в период сильного и уверенного роста последних. Например, как сейчас. Бензин то на бирже и на АЗС продается один и тот же. Любое сдерживание цен происходит за счет дополнительных расходов производителей или продавцов, или государства, но в конечном итоге всегда бьет по карману покупателей. Для примера можно взять марку АИ-95. С января этого года ее биржевые котировки (тогда они находились близко к историческому минимуму) выросли на 71,6%.

По мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, причина роста оптовых цен на топливо заключается в намерении Правительства вдвое сократить демпферные выплаты нефтяникам с 1 июля текущего года. Эти выплаты компенсировали разницу между экспортными ценами на нефтепродукты и внутренними. На этом фоне нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) стали повышать оптовые цены. Это совпало еще и с сезонным фактором, когда потребление и спрос на топливо растет на фоне начала туристического и сельскохозяйственного сезона, а НПЗ проводят плановые технические и профилактические работы, сокращая, таким образом, объемы производства. В результате сократилось предложение на товарно-сырьевой бирже Санкт-Петербурга (СПбМТСБ). Одновременный рост спроса и снижение предложения привели к увеличению оптовых цен. Как следствие, их рост начал отражаться и на розничной стоимости топлива на АЗС. Однако за повышением розничных цен внимательно следит ФАС, поэтому они растут не столь стремительно, как оптовые на бирже, которые с начала года выросли в среднем уже на 40-45%, в зависимости от пункта отгрузки.

С этим согласен аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман, который подчеркивает, что оптовые цены уже находятся на том уровне, которые негативно влияет на маржу независимых АЗС, и толкает цены розницы наверх.

По еще неподтвержденным данным, июльскую корректировку демпфера собираются перенести на осень. Правда здесь есть нюанс. Осенью начинает расти спрос на зимнее дизельное топливо (ДТ) и традиционно растут цены уже на него. Сейчас цены на ДТ относительно стабильны, но в период налоговых корректировок и увеличения спроса они также могут рвануть вверх.

С другой стороны, демпфер дает сильную нагрузку на бюджет, в этом году ежемесячные выплаты нефтяниками из казны составляли около 100 млрд рублей в месяц. В условиях дефицита бюджета более 3 трлн рублей, это непозволительная роскошь.

Впрочем, у правительства для остановки роста цен остается еще вариант ограничить или полностью запретить экспорт топлива из России. На экономии за счет демпферных выплат бюджет получит больше, чем с экспортной пошлины за нефтепродукты. Правда, это уже может отразиться на объемах добычи нефти - главной статьи доходов казны.

Как отмечает Кауфман, полный запрет на экспорт бензина стал бы слишком жесткой и неоправданной мерой - структурного дефицита бензина на внутреннем рынке у нас нет. Но в случае необходимости рациональным шагом могло бы стать введение квоты на экспорт - такая практика есть у ряда стран, и она показывает свою эффективность.

По мнению Чернова, маловероятно, что правительство пойдет на такой шаг, так как в условиях внешних ограничений эта статья доходов бюджета становится одной из приоритетных, хотя этот запрет привел бы к резкому росту предложения на СПбМТСБ, и как следствие к падению оптовых цен. Эксперт уточняет, что помимо запрета экспорта обсуждается также и увеличение обязательных объемов продажи топлива на СПбМТСБ, с той же целью увеличения предложения на бирже. Такой вариант более гибкий и может устроить всех участников процесса.

Остается вопрос, что же нас ждет на заправках? Чернов считает, что ФАС не позволит розничным ценам на АЗС догнать средние темпы инфляции по стране. К тому же в этом случае и средние темпы роста потребительских цен начнут ускоряться, так как подорожание топлива сразу же ведет к росту цен практически на все товары и услуги из-за увеличения стоимости логистики. Ранее правительство для того и придумало этот демпфер, чтобы внутренние цены на топливо можно было сдерживать ниже текущих темпов инфляции, и не разгонять ее темпы еще сильнее. Если в текущем году демпфер все-таки сократят (окончательное решение еще не принято, его могут перенести на осень, после окончания сельхоз. сезона), то правительству придется придумывать новые механизмы сдерживания роста внутренних цен на топливо.