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В России предложили ввести обязательное требование к номерному знаку машины

Доктор юридических наук, заслуженный юрист России, профессор Иван Соловьев выступил с инициативой сделать обязательным размещение государственного флага на автомобильных номерных знаках всех типов. Об этом пишет RT.

В РФ предложили ввести требование к номерному знаку машины
© globallookpress.com

В своем обращении на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева он подчеркнул, что в настоящее время поддержание высокого патриотического духа населения является «насущной необходимостью».

При этом юрист констатировал, что сейчас в России растет количество автомобильных номеров без государственного флага страны, так как они не противоречат ГОСТу и абсолютно легально могут изготавливаться многочисленными частниками, обладающими соответствующим разрешением на такую деятельность от МВД России.

Соловьев считает, что такое положение не способствует росту уважения россиян и иностранных граждан к России и символам государства, позволяет демонстрировать пренебрежение к государственному флагу, а также подавать пример негативного отношения как к истории страны, так и к современному этапу ее развития.

«В связи с изложенным предлагаю внести изменения в ГОСТ и иные нормативные акты, которые исключали бы возможность выдачи номерных знаков всех типов (дипломатических, военных, пассажирского транспорта и др.) без государственного флага Российской Федерации и запрещали бы использование номерных знаков без этого государственного символа», - заявил он.

Ранее Зеленоградский суд Москвы оштрафовал женщину за демонстрацию символики запрещенной в России экстремистской организации «Легион «Свобода России». Суд установил, что москвичка демонстрировала на номерном знаке «символику в виде флага с цветами белый-синий-белый». В свою очередь обвиняемая отметила, что смена цвета на знаке произошла непреднамеренно. По ее мнению, красный цвет на номере мог выцвести на солнце либо «затереться».

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