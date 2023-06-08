В РФ предложили ввести требование к номерному знаку машины

В России предложили ввести обязательное требование к номерному знаку машины
Доктор юридических наук, заслуженный юрист России, профессор Иван Соловьев выступил с инициативой сделать обязательным размещение государственного флага на автомобильных номерных знаках всех типов. Об этом пишет RT.
В своем обращении на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева он подчеркнул, что в настоящее время поддержание высокого патриотического духа населения является «насущной необходимостью».
При этом юрист констатировал, что сейчас в России растет количество автомобильных номеров без государственного флага страны, так как они не противоречат ГОСТу и абсолютно легально могут изготавливаться многочисленными частниками, обладающими соответствующим разрешением на такую деятельность от МВД России.
Соловьев считает, что такое положение не способствует росту уважения россиян и иностранных граждан к России и символам государства, позволяет демонстрировать пренебрежение к государственному флагу, а также подавать пример негативного отношения как к истории страны, так и к современному этапу ее развития.
«В связи с изложенным предлагаю внести изменения в ГОСТ и иные нормативные акты, которые исключали бы возможность выдачи номерных знаков всех типов (дипломатических, военных, пассажирского транспорта и др.) без государственного флага Российской Федерации и запрещали бы использование номерных знаков без этого государственного символа», - заявил он.
Ранее Зеленоградский суд Москвы оштрафовал женщину за демонстрацию символики запрещенной в России экстремистской организации «Легион «Свобода России». Суд установил, что москвичка демонстрировала на номерном знаке «символику в виде флага с цветами белый-синий-белый». В свою очередь обвиняемая отметила, что смена цвета на знаке произошла непреднамеренно. По ее мнению, красный цвет на номере мог выцвести на солнце либо «затереться».