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Законопроект: При смене владельца автомобиля не потребуют полис ОСАГО

Полис ОСАГО необязательно будет предъявлять при регистрации смены владельца автомобиля. Законопроект на эту тему внесен в Госдуму.

При смене владельца автомобиля не потребуют полис ОСАГО
© Российская Газета

Автором инициативы выступил председатель комитета по транспорту Евгений Москвичев. Он предложил убрать полис "автогражданки" из обязательного списка документов.

Новые собственники авто, по нынешним нормам, должны страховать свою гражданскую ответственность до подачи документов на регистрацию машины. На это дается срок не позднее десяти дней с момента покупки автомобиля.

Однако приобретение авто не означает, что собственник сразу сядет за руль. Зарегистрировав транспортное средство, владелец может длительное время не пользоваться им, указал Москвичев. В связи с этим он предлагает принять законопроект.

Инициативой также предлагается ввести процедуру прекращения регистрации по заявлению владельца похищенного и находящегося в розыске транспортного средства. Это позволит исключить необходимость предоставления в различные инстанции (работодателю, налоговым органам) сведений о фактическом отсутствии у него автомобиля.

В случае одобрения закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

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