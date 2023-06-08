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В России начались продажи семиместного кроссовера Jetour X90Plus

На сайте Авто.ру продаётся кроссовер Jetour X70 Plus, который был представлен в Китае осенью 2022 года. Стоимость автомобиля 2,8 млн рублей. Он классифицируется как кроссовер многоцелевого спортивного автомобиля, которыйвключает в себя три ряда сидений и вмещает 7 человек, отличается роскошным дизайном,эффектным внешним видом, а также множеством передовых технологий и оборудования посравнению с его конкурентоспособными ценами.

В России начались продажи семиместного кроссовера Jetour X90Plus
© ПроКроссовер.ру

Что касается внешних габаритов, то он составляет 4,84 метра в длину, 1925 метров в ширину, 1745 метров в высоту и имеет длину колесной базы 2,85 метра.

Что касается мощности, то автомобиль оснащен 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, который выдает 194 лошадиные силы и 290 Нм крутящего момента, который сочетается с 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. Двигатель работает в паре с АКПП и с передним приводом.

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