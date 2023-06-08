Аналитики назвали самые старые и самые молодые популярные в РФ автомобили

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По подсчетам аналитиков "Дрома", средний возраст автомобилей в России составляет 14 лет. По сравнению с прошлым годом возраст большинства популярных моделей вырос. Одни из самых востребованных отечественных автомобилей - Lada Priora, Lada Samara, Lada Kalina - "постарели" на 1-2 года. На год увеличился средний возраст таких иномарок, как Toyota Camry, Ford Focus, Toyota Corolla Fielder и Toyota Land Cruiser.

Среди популярных моделей самой "свежей" оказалась Lada Granta: в первом квартале 2023 года средний возраст автомобиля составил 3 года. Следующее место в рейтинге занимает Kia Sportage - 6 лет. Средний возраст Kia Rio, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo составил 7 лет, что на 2 года больше, чем в 2022 году.

Toyota Corolla заняла первое место среди самых старых моделей - 19 лет. На второй и третьей строчке рейтинга - Lada 2107 и Lada Niva. Средний возраст этих моделей составил 18 лет.