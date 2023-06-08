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Стало известно, как изменился средний возраст популярных в России автомобилей

Аналитики автомобильного портала "Дром" выяснили, что с 2022 года средний возраст популярных в России моделей автомобилей вырос на один-два года (об этом говорится в исследовании, которое оказалось в распоряжении "Российской газеты"). Самые старые машины - Toyota Corolla, Lada 2107 и Lada Niva, самые молодые - Lada Granta, Kia Sportage, Kia Rio, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo.

Аналитики назвали самые старые и самые молодые популярные в РФ автомобили
© Российская Газета

По подсчетам аналитиков "Дрома", средний возраст автомобилей в России составляет 14 лет. По сравнению с прошлым годом возраст большинства популярных моделей вырос. Одни из самых востребованных отечественных автомобилей - Lada Priora, Lada Samara, Lada Kalina - "постарели" на 1-2 года. На год увеличился средний возраст таких иномарок, как Toyota Camry, Ford Focus, Toyota Corolla Fielder и Toyota Land Cruiser.

Среди популярных моделей самой "свежей" оказалась Lada Granta: в первом квартале 2023 года средний возраст автомобиля составил 3 года. Следующее место в рейтинге занимает Kia Sportage - 6 лет. Средний возраст Kia Rio, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo составил 7 лет, что на 2 года больше, чем в 2022 году.

Toyota Corolla заняла первое место среди самых старых моделей - 19 лет. На второй и третьей строчке рейтинга - Lada 2107 и Lada Niva. Средний возраст этих моделей составил 18 лет.

Наиболее старые машины ездят по дорогам Сибири и Дальнего Востока. В Камчатском крае средний возраст машины - 19 лет, в Еврейской автономной области, Республике Бурятия и Алтайском крае - 18 лет, а в Республике Алтай - 20 лет. Самый молодой автопарк зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан и Ставропольском крае (8-10 лет).

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