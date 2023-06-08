По данным «Автостат Инфо» в мае текущего года российский рынок новых LCV вырос в 2,25 раза, всего было продано 6657 ед. техники. Иномарки заняли всего лишь 8,4% от рынка с продажами в размере 562 ед. (–12%) против доли в размере 21,6% годом ранее. Российские марки заняли 91,6% рынка, их было продано в количестве 6095 ед. (рост в 2,6 раза).

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Если рассмотреть 5-месячный период 2023 года, то за это время рынок новых LCV сохранил тренд на спад продаж. В годовом сравнении показатели реализации упали на 11% до 29 648 ед. Доля иномарок при этом сократилась почти в трое – с 31,7% до 11,2%, а их фактические продажи упали на 68,7% и составили 3324 ед. Отечественные марки с начала года выросли на 15,4% до 26 324 ед., а их доля в этот период возросла с 68,3% до 88,8% соответсвенно.

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По регионам лучшая динамика продаж в мае у Уральского ФО (доля 8,4%): рост почти в 4,5 раза до 557 ед. Продажи LCV в Центральном округе (доля 47,4%) выросли в 2,2 раза – до 3156 ед. А наименьший прирост был отмечет в Северо-Кавказском ФО (доля 1,8%): +7,3% до 118 ед.

Возглавляет продажи на российском рынке LCV марка «ГАЗ», которая в отчетный месяц реализовала 4126 ед. (рост в 2,8 раза), а за 5 месяцев – 17 964 машин (+22,7%). Второе место в марочном рейтинге у «УАЗа»: –1378 ед. (рост в 2,3 раза) и 5764 ед. (+25,1%) соответственно. На третьем месте LADA (за счет пикапов и фургонов «ВИС»): 345 ед. (+25%) и 1676 ед. (–53%). На четвертое место в мае вышла марка Sollers (продано 244 ед.), тогда как за 5 месяцев эту позицию занимает Ford с 1067 ед. (–80,2%). Топ-5 мая замыкает Mercedes-Benz со 130 проданными ТС (рост в 2,2 раза), а топ-5 за 5 месяцев – Sollers c 916 ед.

Среди моделей в мае лидирует «ГАЗель NEXT» с 2620 ед. (рост в 3,3 раза). Кстати, самых новых «ГАЗелей NN» и «Соболей NN» с 29 ед. и 27 ед. соответственно. Второе место за «УАЗами» серии СГР с 975 ед. (рост в 3,1 раза), а третье – у «ГАЗели БИЗНЕС» с 746 ед. (рост в 3,5 раза). За 5 месяцев в лидерах те же «персонажи»: «ГАЗель NEXT» (10 911 ед., +26,3%), «УАЗ СГР» (с 4074 ед., рост в 2,1 раза) и ГАЗ «Соболь» (3268 ед., рост в 2,2 раза). За 5 месяцев продажи «ГАЗель NN» и «Соболь NN» составили 184 ед. и 379 ед. соответственно, тогда как Sollers Atlant – 811 ед.