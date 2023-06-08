Назван новый владелец бывшего российского завода Toyota

Предприятие ФГУП «НАМИ» продаст концерну «Алмаз-Антей» стопроцентную долю в ООО «Шушары-Авто», которому принадлежит бывший петербургский завод японской Toyota. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, Минпромторг разработал проект постановления правительства о продаже доли ФГУП «НАМИ». К 21 июня должно завершиться общественное обсуждение проекта.

«Алмаз-Антей» планирует наладить на заводе в Санкт-Петербурге выпуск грузовиков и электрокроссовера E-Neva к 2026 году.

Осенью 2022 года Toyota приостановила операции в России. Весной 2023-го ООО «Шушары-Авто» купило активы петербургского завода компании. Ранее предприятие выпускало модели Rav-4 и Camry.