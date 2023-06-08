Назван новый владелец бывшего российского завода Toyota
Предприятие ФГУП «НАМИ» продаст концерну «Алмаз-Антей» стопроцентную долю в ООО «Шушары-Авто», которому принадлежит бывший петербургский завод японской Toyota. Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным агентства, Минпромторг разработал проект постановления правительства о продаже доли ФГУП «НАМИ». К 21 июня должно завершиться общественное обсуждение проекта.
«Алмаз-Антей» планирует наладить на заводе в Санкт-Петербурге выпуск грузовиков и электрокроссовера E-Neva к 2026 году.
Осенью 2022 года Toyota приостановила операции в России. Весной 2023-го ООО «Шушары-Авто» купило активы петербургского завода компании. Ранее предприятие выпускало модели Rav-4 и Camry.
В апреле управляющей компанией завода стало АО «Обуховский завод» (входит в «Алмаз-Антей»). Глава предприятия Михаил Подвязников заявлял, что в развитие завода до старта серийного выпуска электрокаров в 2026 году планируют инвестировать 35-37 миллиардов рублей. Также он рассказывал о планах запустить производство гражданского тягача БАЗ-S36A11 в 2024-м.