Exeed Yaoguang появился в России до начала официальных продаж

Частные дилеры уже доставляют в Россию автомобили Exeed Yaoguang, хотя официальные продажи начнутся только в середине года. Новинка будет доступна в топовой версии по цене от 4 050 000 рублей. Об этом пишет «Российская газета».

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На китайском рынке автомобиль был представлен в начале этого года. Модель построена на современной платформе M3X, которая содержит 85% сверхпрочных сталей. Длина кузова - 4781 мм, а колесной базы - 2815 мм.

Для местного рынка машина оснащается турбированным двигателем объемом 2,0 л и мощностью 261 л.с., а также 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. В России же модель будет доступна с системой полного привода.

Одной из особенностей новинки являются адаптивные амортизаторы, тормоза без механической связи с педалью, адаптивный круиз-контроль с набором ассистентов, способных распознавать знаки и контролировать машину в определенных сценариях.

Кроме того, в топовых версиях отсутствует перчаточный ящик, замененный откидной подставкой для ног переднего пассажира.