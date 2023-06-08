Число быстрых зарядок для электромобилей в 32 регионах РФ увеличится
В Минпромторге сообщили о планах установить в 32 российских регионах 659 быстрых электрических зарядных станций (ЭЗС) для автомобилей, передают «Известия».
Уточняется, что реализовать инициативу хотят до конца года.
Ведомство со ссылкой на сервис 2chargers (карта зарядных станций) проинформировало о том, что в настоящее время в стране зарегистрировано 29,5 тыс. электрокаров, на них приходится 4,4 тыс. зарядных станций.
В компании Edison Technologies (производитель ЭЗС) говорят, что сегодня нехватка ЭЗС зафиксирована даже в крупных городах с развитой инфраструктурой.
Для того чтобы комфортно использовать электромобили в столице, необходимо установить 3,4 тыс. станций, в Санкт-Петербурге — 1,8 тыс., указал собеседник. Пока в Москве насчитывается около 300 ЭЗС, в Санкт-Петербурге — 53.
В материале говорится, что необходимость в увеличении числа зарядных станций обусловлена растущей популярностью электротранспорта. По мнению главного редактора портала EV-Start Руслана Тарасова, в текущем году число владельцев таких машин возрастет на 5–6 тысяч.
Другие собеседники прогнозируют увеличение спроса на электрокары в 2023 году на 30%.
Ранее журнал Auto.ru писал, что «Автотор» нашел нового партнера для организации выпуска электромобилей и электромоторов. Речь идет о компании Shanhai Nuoang Automobile Technology. На предприятии в Калининграде организуют производство автомобилей с разными типами силовых установок. Завод займется выпуском электромобилей, а также гибридных и газомоторных автомобилей.