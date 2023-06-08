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На российском рынке кроссоверов опять новый лидер

В российском сегменте SUV вновь сменился лидер. Если еще недавно хитом продаж был внедорожник Lada Niva Travel, то теперь за первые места борются китайские кроссоверы.

На российском рынке кроссоверов вновь сменился лидер
© Российская Газета

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в мае 2023 года стал Haval Jolion. В прошлом месяце продажи этой модели выросли в 6,5 раза и составили 3,9 тыс. автомобилей, сообщили эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК".

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Таким образом, "Джолион" отнял "пальму первенства" у апрельского лидера Geely Coolray, чей результат составил 3,5 тыс. экземпляров (рост в 8,3 раза). Продолжает терять позиции и внедорожник Lada Niva Travel, занявший по итогам мая третье место с показателем 3,2 тыс. проданных машин (рост в 3,9 раза).

Кроме того, в топ-5 самых продаваемых моделей SUV вошли Chery Tiggo 7 Pro Max, который нашел 3,1 тыс. владельцев, а также Lada Niva Legend, разошедшаяся тиражом 2,7 тыс. экземпляров (рост в 6,2 раза).

Как отмечает директор бренда "Авилон Haval" Александр Савельев, в отличие от своих китайских "одноклассников", автомобили Haval производятся в России, что во многом позволило "Джолиону" выйти в лидеры продаж. Можно ожидать, что в ближайшее время к этому кроссоверу будет сохраняться повышенный интерес, равно как и на другие модели Haval, которые сегодня представлены в наличии у дилеров, - это кроссовер F7 и внедорожник Dargo.

"Если говорить о перспективах кроссоверов других марок, то стоит отметить, что сегмент SUV в принципе традиционно пользуется высоким спросом на российском рынке. Поэтому нет сомнений, что те или иные новинки SUV, активно приходящие на наш рынок, будут замечены покупателем", - рассуждает эксперт.

По мнению генерального директора "АвтоСпецЦентр Haval Химки" Ильи Петрова, Haval Jolion и дальше будет занимать лидирующие позиции в сегменте SUV за счет низкой стоимости автомобиля, большого количества электронных и технологических опций.

Так, стоимость "Джолиона" составляет от 1,9 млн рублей, в то время как Geely Coolray доступен от 2,3 млн рублей. Конкуренцию ему могут также составить кроссоверы Changan Uni-T и Omoda С5, однако цена этих моделей начинается от 2,5-2,9 млн рублей, что может повлиять на общий объем продаж.

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