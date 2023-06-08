На российском рынке кроссоверов вновь сменился лидер

В российском сегменте SUV вновь сменился лидер. Если еще недавно хитом продаж был внедорожник Lada Niva Travel, то теперь за первые места борются китайские кроссоверы.

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Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в мае 2023 года стал Haval Jolion. В прошлом месяце продажи этой модели выросли в 6,5 раза и составили 3,9 тыс. автомобилей, сообщили эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК".

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Таким образом, "Джолион" отнял "пальму первенства" у апрельского лидера Geely Coolray, чей результат составил 3,5 тыс. экземпляров (рост в 8,3 раза). Продолжает терять позиции и внедорожник Lada Niva Travel, занявший по итогам мая третье место с показателем 3,2 тыс. проданных машин (рост в 3,9 раза).

Кроме того, в топ-5 самых продаваемых моделей SUV вошли Chery Tiggo 7 Pro Max, который нашел 3,1 тыс. владельцев, а также Lada Niva Legend, разошедшаяся тиражом 2,7 тыс. экземпляров (рост в 6,2 раза).

Как отмечает директор бренда "Авилон Haval" Александр Савельев, в отличие от своих китайских "одноклассников", автомобили Haval производятся в России, что во многом позволило "Джолиону" выйти в лидеры продаж. Можно ожидать, что в ближайшее время к этому кроссоверу будет сохраняться повышенный интерес, равно как и на другие модели Haval, которые сегодня представлены в наличии у дилеров, - это кроссовер F7 и внедорожник Dargo.

"Если говорить о перспективах кроссоверов других марок, то стоит отметить, что сегмент SUV в принципе традиционно пользуется высоким спросом на российском рынке. Поэтому нет сомнений, что те или иные новинки SUV, активно приходящие на наш рынок, будут замечены покупателем", - рассуждает эксперт.

По мнению генерального директора "АвтоСпецЦентр Haval Химки" Ильи Петрова, Haval Jolion и дальше будет занимать лидирующие позиции в сегменте SUV за счет низкой стоимости автомобиля, большого количества электронных и технологических опций.