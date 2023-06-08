Рынок автокредитования в России с начала года растет рекордными темпами

Рынок автокредитования в России растет с начала 2023 года рекордными темпами, но ситуация с выдачей кредитов остается неравномерной, сообщает «Коммерсант». В то время как сумма выданных автокредитов растет, количество сделок восстанавливается медленнее. Это связано с несколькими факторами, включая отложенный спрос и стабильные процентные ставки по кредитам. Однако ограниченное предложение автомобилей и растущие цены часто становятся преградой для покупки даже с использованием кредитных средств.

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Так, в ВТБ только за май было выдано 11,8 тысячи автокредитов на сумму 14,5 млрд рублей. За первые пять месяцев банк выдал 39,8 тысячи автокредитов на 48,6 млрд рублей, что на 22% превышает показатели рекордного 2021 года. Рост продаж в рублях составил 3-5% в мае, отмечают в «Росбанк Авто». «Экспобанк» также сообщает о рекордных объемах выдачи автокредитов в апреле и мае 2023 года. «Открытие Авто» отмечает, что выдачи в эти месяцы превзошли не только показатели кризисного 2022 года, но и 2021 года.

Данные экспресс-мониторинга Frank RG также подтверждают рост рынка. В мае было выдано 81 тысяча автокредитов на сумму почти 118 млрд рублей, что на 5% и 8% больше, чем в апреле. В сравнении с прошлым годом, результаты мая 2023 года увеличились в 2,5 и 3 раза соответственно.