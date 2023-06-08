NCCC снял запрет на участие в гонках гибрида Corvette E-Ray

Национальный совет клубов Corvette отменил свое решение, принятое полгода назад, запретить всем гибридам Corvette E-Ray участвовать в гонках.

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Согласно Carscoops, недовольные поклонники Corvette убедили NCCC, что это был неправильный шаг для всей отрасли. В конце концов, президент NCCC Деб Мерфи признал, что решение было принято поспешно. Она также назвала это «недоразумением».

Совет обновил свои гоночные правила в ноябре прошлого года, запретив все гибриды и электромобили с литий-ионными аккумуляторами на всех гонках. В качестве основной проблемы были названы повышенные риски возгорания аккумуляторов в результате аварий. Кроме того, всем владельцам электрифицированных автомобилей было запрещено парковать свои автомобили ближе 30 футов (9,1 метра) от транспорта, зданий и сооружений.