Американский производитель электромобилей Lucid выходит на крупнейший в мире рынок

По сообщению SPEEDME.RU, глава отдела операций в Китае Чжу Цзян заявил, что американский производитель электромобилей класса люкс Lucid Group готов выйти на крупнейший в мире автомобильный рынок. Lucid не только готовиться продавать импортные автомобили в Китае, но также рассматривает местное производство в стране.

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Lucid на прошлой неделе сообщил, что планируется привлечь около 3 миллиардов долларов через размещение акций, две трети из которых поступят из Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии. По словам Чжу, финансирование Lucid ускорит внедрение передовых технологий электромобилей и опыт работы всего мира.