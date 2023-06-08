Продажи Lada Vesta NG стартуют 9 июня

АвтоВАЗ объявил 9 июня первым днем начала продаж новой Lada Vesta NG в России. Об этом говорится в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Южного автомобиля».

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Покупатели смогут приобрести новый автомобиль сразу в нескольких вариантах кузова: седан, седан Cross, универсал SW и универсал SW Cross. Минимальная стоимость автомобиля Lada Vesta NG в комплектации Comfort, который оснащен 8-клапанным двигателем мощностью 90 лошадиных сил и механической коробкой передач, составляет от 1 239 900 рублей. За версию в комплектации Comfort со 106-сильным 16-клапанным мотором необходимо отдать минимум 1 338 900 рублей.

В базовую комплектацию входят полностью светодиодная оптика, две подушки безопасности, ABS, рулевая колонка, регулируемая по высоте и вылету, запуск двигателя с кнопки, все электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал. Также машина оснащена дисковыми тормозами всех четырех колес, кондиционером, охлаждаемым перчаточным ящиком и другими опциями.

Южный автомобиль

Средняя комплектация Life предлагается только со 106-сильным двигателем. Дополнительно автомобиль оборудован подогревом передних кресел, мультимедийной системой Lada Enjoy с 7-дюймовым экраном, мультируль, центральный подлокотник, наружные зеркала и ручки дверей окрашены в цвет кузова. Стоит такой автомобиль 1 442 900 рублей.