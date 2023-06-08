Продажи Lada Vesta NG стартуют 9 июня

АвтоВАЗ: продажи новой Lada Vesta NG в России стартуют 9 июня 2023 года
АвтоВАЗ объявил 9 июня первым днем начала продаж новой Lada Vesta NG в России. Об этом говорится в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Южного автомобиля».
Покупатели смогут приобрести новый автомобиль сразу в нескольких вариантах кузова: седан, седан Cross, универсал SW и универсал SW Cross. Минимальная стоимость автомобиля Lada Vesta NG в комплектации Comfort, который оснащен 8-клапанным двигателем мощностью 90 лошадиных сил и механической коробкой передач, составляет от 1 239 900 рублей. За версию в комплектации Comfort со 106-сильным 16-клапанным мотором необходимо отдать минимум 1 338 900 рублей.
В базовую комплектацию входят полностью светодиодная оптика, две подушки безопасности, ABS, рулевая колонка, регулируемая по высоте и вылету, запуск двигателя с кнопки, все электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал. Также машина оснащена дисковыми тормозами всех четырех колес, кондиционером, охлаждаемым перчаточным ящиком и другими опциями.
Средняя комплектация Life предлагается только со 106-сильным двигателем. Дополнительно автомобиль оборудован подогревом передних кресел, мультимедийной системой Lada Enjoy с 7-дюймовым экраном, мультируль, центральный подлокотник, наружные зеркала и ручки дверей окрашены в цвет кузова. Стоит такой автомобиль 1 442 900 рублей.
В топовом исполнении Techno автомобиль получит мультимедийную систему Lada Enjoy Vision Pro с 10-дюймовым планшетом, цифровую приборную панель, набор сервисов от Яндекса. Будут установлены 16-дюймовые легкосплавные диски. Рекомендованная розничная цена топовой версии начинается с отметки 1 564 900 рублей.