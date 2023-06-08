АвтоВАЗ выпустит "лимузин" Lada Vesta Aura
АвтоВАЗ раскрыл название удлинённой версии Lada Vesta второго поколения. Она будет называться Aura.
Седан "Весты" первого поколения также имел лонг-версию, имевшую приставку в названии Signature. Известно, что Vesta Aura, как и Vesta Signature, получит увеличенную на 250 мм колёсную базу, что сделает заднюю часть салона просторнее. В результате этого у автомобиля будут другие задние двери.
Также, согласно отработанной рецептуре, новинка имеет салон с оригинальной расцветкой и премиальную мультимедиа. Первая удлинённая "Веста" также имела дополнительную шумоизоляцию.
Предсерийный прототип Lada Vesta Aura был представлен 1 июня председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко. Публичный дебют новинки состоится в рамках ПМЭФ, который пройдёт в Петербурге с 14 по 17 июня. В рамках экономического форума АвтоВАЗ также планирует запустить линию по выпуску новой модели - "паркетника" X-Cross 5.
Когда Vesta Aura отправится в серийное производство, пока неизвестно. По предварительной информации, такие машины могут появиться в 2025 году, в настоящее время на заводе заняты проектировкой оснастки под новую модификацию. Где будут собирать "лимузин", пока неизвестно. Не исключено, что в проекте будет задействовано реанимируемое опытно-промышленное производство.