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Автоэксперт Гуляев прокомментировал идею обязательного размещение флага на госномерах

Автоэксперт Роман Гуляев в беседе с RT прокомментировал предложение доктора юридических наук, профессора Ивана Соловьёва, заслуженного юриста России сделать обязательным размещение российского флага на автомобильных номерных знаках всех типов.

Автоэксперт прокомментировал идею обязательного размещение флага на госномерах
© РИА Новости

По его словам, у автомобильных номеров главная задача — чтобы автомобиль был идентифицирован.

«Флаг, а точнее его наличие, к этим вещам не относится. Стандарты номеров утверждены, формат утверждён», — считает Гуляев.

Ранее юрист Соловьёв призвал сделать обязательным размещение флага на транспортных номерных знаках.

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