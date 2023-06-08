Автоэксперт прокомментировал идею обязательного размещение флага на госномерах

Автоэксперт Гуляев прокомментировал идею обязательного размещение флага на госномерах
Автоэксперт Роман Гуляев в беседе с RT прокомментировал предложение доктора юридических наук, профессора Ивана Соловьёва, заслуженного юриста России сделать обязательным размещение российского флага на автомобильных номерных знаках всех типов.
По его словам, у автомобильных номеров главная задача — чтобы автомобиль был идентифицирован.
«Флаг, а точнее его наличие, к этим вещам не относится. Стандарты номеров утверждены, формат утверждён», — считает Гуляев.
Ранее юрист Соловьёв призвал сделать обязательным размещение флага на транспортных номерных знаках.