Автоэксперт прокомментировал идею обязательного размещение флага на госномерах

Автоэксперт Роман Гуляев в беседе с RT прокомментировал предложение доктора юридических наук, профессора Ивана Соловьёва , заслуженного юриста России сделать обязательным размещение российского флага на автомобильных номерных знаках всех типов.

По его словам, у автомобильных номеров главная задача — чтобы автомобиль был идентифицирован.