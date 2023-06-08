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Объявлен старт продаж новой Lada Vesta

Продажи Lada Vesta нового поколения начнутся 9 июня, сообщили в пресс-службе «Автоваза».

Автомобили будут доступны во всех типах кузова: седан, Cross седан, SW и SW Cross. На старте стоимость машин будет составлять для седана с двигателем мощностью 90 л.с. от 1 239 900 рублей.

В стандартное оборудование модели входят полностью светодиодная оптика, две подушки безопасности, АБС, регулируемая рулевая колонка, запуск двигателя кнопкой, электростеклоподъемники всех дверей, электропривод и обогрев наружных зеркал. Также машина оснащена кондиционером и охлаждаемым перчаточным ящиком, дисковыми тормозами и прочими опциями.

В комплектации Enjoy есть дополнительные функции: кожаная отделка руля, обогрев ветрового стекла, задний парктроник и прочее. Стоить модель будет от 1 442 900 рублей. Для Techno предусмотрены еще более продвинутые опции, включая мультимедийную систему LADA EnjoY Vision Pro с 10-дюймовым планшетом, цифровую комбинацию приборов. Автомобиль также оснащен боковыми подушками безопасности, потолочным футляром для очков с микролифтом, атмосферной подсветкой салона. Стоимость машины составляет от 1 564 900 рублей.

В LADA подробнее рассказали о двигателях новой LADA Vesta

Такие же опции будут доступны и для других типов кузова новой Vesta. Кроме того, автомобили линейки Cross имеют увеличенный дорожный просвет до 203 мм, защитный обвес кузова, 17-дюймовые диски, салон в оранжевых оттенках.

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