Как будет выглядеть Mitsubishi ASX следующего поколения

В конце прошлого месяца японская компания распространила первые официальные тизеры грядущего серийного кроссовера. Пользуясь ими, а также имеющимися шпионскими фотографиями, мы решили представить, как будет выглядеть автомобиль.

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Имя модели пока официально не объявлено, компания называет его Compact SUV. Есть вероятность, что новый паркетник станет преемником весьма популярного в России компактного кроссовера ASX, который выпускался в единственном поколении с 2010 года с несколькими рестайлингами (не считая представленного в начале этого года кроссовера для Европы, который по сути является клоном Renault Captur).

Судя по шпионским фотографиям и тизеру передней части, новинка представляет из себя серийную версию концепта Mitsubishi XFC, продемонстрированного в октябре прошлого года. Кроссовер получит практически такой же кузов с некоторыми отличиями в деталях. Так, появятся немного изменённые фары, решётка радиатора и бампер с дополнительным воздуховодом. Кроссовер избавится от декоративных элементов на передних крыльях и получит классические дверные ручки и наружные зеркала.

Рендер нового кроссовера Mitsubishi

Что же касается задней части, то здесь также слегка изменят задний бампер и фонари, а на заднем окне установят стеклоочиститель. Учитывая дизайнерское решение крыши, автомобиль наверняка получит опцию с двухцветной окраской кузова – мы представили один из вариантов с ярко-рыжим цветом, доступным для ASX первого поколения.

Изображений интерьера пока не было, за исключением тизеров, на которых изображены динамики аудиосистемы Yamaha. О технической части подтверждённой информации также нет, однако ожидается, что кроссовер получит 1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор с четырьмя цилиндрами. Вполне вероятно и появление гибридных модификаций. Кстати, предыдущий ASX предлагался в России только с «атмосферниками» — 1.6 (117 л.с.) либо 2.0 (150 л.с.), причём второй вариант комплектовался полным приводом.