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Компания Renault остановила производство Zoe из-за дефицита комплектующих

Как сообщает SPEEDME.RU, автопроизводитель Renault столкнулся с дефицитом деталей. Из-за этого производственная линия Zoe остановлена, а 355 сотрудников находятся в простое. Известно, что задержка в производстве продлится до июля.

Renault остановила производство ситикара Zoe
© media.renault.com

Стало известно, что из-за нехватки электронных компонентов не будут производиться какие-либо работы с кузовами автомобилей на заводах. Renault утверждает, что остановка связана с глобальным дефицитом полупроводников, которые производятся в Азии.

В этом году сотрудники уже были переведены на сокращенный график работы, что позволяет компании отправлять сотрудников домой в случае снижения производства. Отмечается, что из 2 тысяч сотрудников больше половины задействованы в восстановлении поддержанных автомобилей.

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