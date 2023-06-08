Renault остановила производство ситикара Zoe

Как сообщает SPEEDME.RU, автопроизводитель Renault столкнулся с дефицитом деталей. Из-за этого производственная линия Zoe остановлена, а 355 сотрудников находятся в простое. Известно, что задержка в производстве продлится до июля.

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Стало известно, что из-за нехватки электронных компонентов не будут производиться какие-либо работы с кузовами автомобилей на заводах. Renault утверждает, что остановка связана с глобальным дефицитом полупроводников, которые производятся в Азии.