В Индии рабочие застелили дорогу ковром вместо асфальта

В Индии строители вместо асфальта положили на дорогу ковер, пишет Lokmat Times. Чтобы полотно смотрелось более убедительно, сверху его покрыли асфальтной крошкой.

Как пишут СМИ, местные жители давно просили чиновников провести ремонт дорог, которые за десятилетия оказались в разбитом состоянии. Долгое время этим вопросом никто не занимался, но в прошлом месяце дорожные работы все-таки начались.

Однако радость местных жителей была недолгой. Вскоре выяснилось, что строители всего лишь накрыли дорогу ковровым полотном, а сверху насыпали асфальтную крошку. Компания, которая выполняла ремонтные работы, утверждала, что при строительстве дороги использовалась «новейшая немецкая технология».