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Lokmat Times: в Индии рабочие вместо асфальта застелили дорогу ковром

В Индии строители вместо асфальта положили на дорогу ковер, пишет Lokmat Times. Чтобы полотно смотрелось более убедительно, сверху его покрыли асфальтной крошкой.

В Индии рабочие застелили дорогу ковром вместо асфальта
© Газета.Ru

Как пишут СМИ, местные жители давно просили чиновников провести ремонт дорог, которые за десятилетия оказались в разбитом состоянии. Долгое время этим вопросом никто не занимался, но в прошлом месяце дорожные работы все-таки начались.

Однако радость местных жителей была недолгой. Вскоре выяснилось, что строители всего лишь накрыли дорогу ковровым полотном, а сверху насыпали асфальтную крошку. Компания, которая выполняла ремонтные работы, утверждала, что при строительстве дороги использовалась «новейшая немецкая технология».

Теперь люди пытаются привлечь к ответственности производящих работы и надеются, что дорогу переделают.

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