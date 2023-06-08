$81.46+0.2187.17+0.21

Бронзовый призер ралли «Дакар» Игорь Петренко оценил новый кроссовер «Москвич 3е»

Газета «АиФ» предложила провести тест-драйв нового электромобиля «Москвич 3е» бронзовому призеру ралли «Дакар Игорю Петренко. Кроме того, ранее автогонщик владел советским автомобилем «Москвич-2141», который он пробрел в 1991 году.

Призер «Дакара» опробовал новый кроссовер «Москвич 3е»
© ТАСС/Сергей Савостьянов

По словам Игоря Петренко, новый «Москвич 3е» очень быстро едет. Об автомобиле автогонщик отозвался положительно, отметил тишину в салоне, легкость управления, большое пространство для пассажиров второго ряда. В целом автомобиль прост, экологичен, безопасен. Однако главным минусом нового «Москвич 3е» можно считать цену. Он стоит от 3,5 млн рублей. Запас хода составляет 410 километров. При покупке электрокара «Москвич 3е» необходимо расчитывать свой путь и думать о том, где его заряжать

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители