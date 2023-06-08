Призер «Дакара» опробовал новый кроссовер «Москвич 3е»

Газета «АиФ» предложила провести тест-драйв нового электромобиля «Москвич 3е» бронзовому призеру ралли «Дакар Игорю Петренко . Кроме того, ранее автогонщик владел советским автомобилем «Москвич-2141», который он пробрел в 1991 году.

По словам Игоря Петренко, новый «Москвич 3е» очень быстро едет. Об автомобиле автогонщик отозвался положительно, отметил тишину в салоне, легкость управления, большое пространство для пассажиров второго ряда. В целом автомобиль прост, экологичен, безопасен. Однако главным минусом нового «Москвич 3е» можно считать цену. Он стоит от 3,5 млн рублей. Запас хода составляет 410 километров. При покупке электрокара «Москвич 3е» необходимо расчитывать свой путь и думать о том, где его заряжать