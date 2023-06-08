В Госдуме предложили сделать полисы ОСАГО на день и месяц

Депутат от "Единой России" Александр Толмачев подготовил поправки, которые предлагают ввести более гибкую систему тарификации для полисов ОСАГО. Об этом сообщает Forbes. Речь идет о возможности заключать договоры на день или месяц вместо действующих годовых полисов, а также ряде других изменений. В случае, если поправки будут приняты, полис ОСАГО станет более доступным прежде всего для водителей такси.

С 1 сентября 2023 года вступает в силу новый закон о такси, по которому перевозчики должны оформить ОСАГО для такси, чтобы получить разрешение на деятельность в отрасли. "Сейчас чаще всего водители такси самостоятельно выстраивают удобный для себя график работы: часть водителей работают только по пиковым часам или только по выходным дням (например, в формате подработки)", - следует из комментариев к предлагаемым нововведениям. Но сейчас даже при частичной занятости в такси водители обязаны купить полис ОСАГО на срок от одного года, стоимость которого иногда превышает 70 000 рублей. Из-за этого перевозчикам невыгодно заключать договор ОСАГО и заниматься бизнесом в такси на таких условиях.

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Введение часовой или дневной тарификации поможет привлечь больше водителей и сделать рынок легальнее и безопаснее. Водители, которые оформили короткие полисы ОСАГО и попали в ДТП в первые три месяца, будут обязаны доплатить стоимость до трехмесячного полиса ОСАГО, предлагает Толмачев, чтобы нормализовать убыточность страховых компаний от коротких полисов.

"Поправки нацелены на повышение доступности ОСАГО и облегчение процесса оформления полиса для самозанятых таксистов, - объясняет Толмачев. - Сейчас оформить ОСАГО для такси очень сложно и дорого. Высокие цены на ОСАГО обусловлены убыточностью таких полисов в последние годы. Я предлагаю такую модель, которая позволит нивелировать риски убыточности полисов ОСАГО для страховых компаний и повысить их доступность для таксистов, которые используют машину для работы в такси несколько дней в месяц".

Кроме того, сейчас некоторые перевозчики получают ОСАГО, не указывая, что автомобиль будет использоваться в такси, потому что такие специализированные полисы стоят значительно дороже. Закон о такси, который вступает в силу в сентябре, делает обязательным ОСАГО с указанием вида деятельности для такси. Поправки предлагают дать возможность перевозчику по своей инициативе переоформить полис со стандартного на специализированный - с доплатой, но без штрафных санкций.