Глава АвтоВАЗа скорректировал прогноз по цене премиальной Lada Aura

Накануне стали известны сроки выхода и цена на новую модификацию Lada Vesta с удлинённой колёсной базой - Aura . Однако уже сегодня в эти данные президентом АвтоВАЗа Максимом Соколовым были внесены корректировки.

Если ранее говорилось о 2025 годе, как о дате запуска Aura, и цене около 25 тысяч долларов (чуть выше 2 млн рублей по курсу на 9 июня 2023 года), то теперь, по словам Соколова, "лимузин" могут запустить в серийное производство уже в следующем году, а его стоимость будет выше 2 млн рублей.