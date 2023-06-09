Глава АвтоВАЗа скорректировал прогноз по цене премиальной Lada Aura

Глава АвтоВАЗа Соколов: стоимость Lada Aura превысит 2 млн рублей
Накануне стали известны сроки выхода и цена на новую модификацию Lada Vesta с удлинённой колёсной базой - Aura. Однако уже сегодня в эти данные президентом АвтоВАЗа Максимом Соколовым были внесены корректировки.
Если ранее говорилось о 2025 годе, как о дате запуска Aura, и цене около 25 тысяч долларов (чуть выше 2 млн рублей по курсу на 9 июня 2023 года), то теперь, по словам Соколова, "лимузин" могут запустить в серийное производство уже в следующем году, а его стоимость будет выше 2 млн рублей.
Для запуска Lada Aura, заявил президент АвтоВАЗа, компании необходима достаточная господдержка.
"Мы давно говорим, что необходимо поддержать с точки зрения обязательных продаж по государственным закупкам, расширить этот перечень на лизинг для чиновников, госслужащих, работников бюджетных учреждений, госкорпораций", - пояснил Соколов, слова которого приводит агентство ТАСС.
"Исходя из объемов производства - платежеспособного спроса - будет понятна его цена. Это будет выше 2 млн рублей, даже существенно выше 2 млн рублей. Это машина премиального класса", - сообщил топ-менеджер касательно стоимости "Ауры".
Lada Aura оснащается 122-сильным двигателем 1,8 литра и автоматической коробкой передач (марка и модель пока неизвестны). От базовой "Весты" новинка отличается удлинённой на 250 мм колёсной базой, другими задними дверями, отделкой салона и премиум-аудиосистемой.