Мантуров: ГАЗ может представить серийную "Волгу" летом 2024 года

Мантуров: ГАЗ может представить серийную модель под брендом "Волга" летом 2024 года
Горьковский автозавод (ПАО "ГАЗ") в начале следующего лета может представить первую серийную модель автомобиля под брендом "Волга", сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Он выразил уверенность, что уже скоро новый облик "Волги" будет продемонстрирован рынку, сообщает "Интерфакс".
"По срокам - приблизительно это через год с учетом завершения процедуры выбора иностранных партнеров, и примерно 9 месяцев после запуска данной работы требуется для организации непосредственно производства", - сказал Мантуров в кулуарах Евразийского конгресса.
При этом глава Минпромторга добавил, что уже к началу лета 2024 года можно будет увидеть первую серийную продукцию под брендом "Волга".
Ранее Денис Мантуров сообщил, что Горьковский автомобильный завод в ближайшее время должен определиться с выбором нового технологического партнера, который окажет ей поддержку при производстве "Волги", как это уже было с "Москвичом".