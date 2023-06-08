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Мантуров: ГАЗ может представить серийную модель под брендом "Волга" летом 2024 года

Горьковский автозавод (ПАО "ГАЗ") в начале следующего лета может представить первую серийную модель автомобиля под брендом "Волга", сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Мантуров: ГАЗ может представить серийную "Волгу" летом 2024 года
© Евгений Одиноков/РИА Новости

Он выразил уверенность, что уже скоро новый облик "Волги" будет продемонстрирован рынку, сообщает "Интерфакс".

"По срокам - приблизительно это через год с учетом завершения процедуры выбора иностранных партнеров, и примерно 9 месяцев после запуска данной работы требуется для организации непосредственно производства", - сказал Мантуров в кулуарах Евразийского конгресса.

При этом глава Минпромторга добавил, что уже к началу лета 2024 года можно будет увидеть первую серийную продукцию под брендом "Волга".

Ранее Денис Мантуров сообщил, что Горьковский автомобильный завод в ближайшее время должен определиться с выбором нового технологического партнера, который окажет ей поддержку при производстве "Волги", как это уже было с "Москвичом".

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