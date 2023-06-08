В соцсетях показали удешевленную версию Ford Mondeo

В китайских соцсетях появились фотографии новой, «удешевленной» версии Ford Mondeo, сообщает портал Autohome. На снимках две версии авто - обычная и гибридная - представлены в двух цветах, темно-зеленом и сером.

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Обычный Mondeo оснащен турбомотором мощностью 190 лошадиных сил, у гибрида - 188 лошадиных сил. По данным Autohome, размер кузова новых Mondeo по-прежнему составляет 4935/1875/1500 миллиметров в длину, ширину и высоту, а колесная база равна 2945 миллиметрам.

Ford Mondeo снят с производства в США и в Европе, но в Китае его по-прежнему выпускают.

Несколько дней назад в китайских СМИ появилась информация, что выход новой версии Ford Mondeo ожидается в середине - конце июня 2023 года.

Autohome

Autohome

Сообщалось, что новая версия будет «удешевленной» - оснащенной мотором объемом в 1,5 литра (до этого Mondeo выпускались с двигателем объемом в два литра).