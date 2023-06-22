Тотальная электрификация остаётся главным трендом автомобильной промышленности. К изменившимся условиям вынуждены приспосабливаться практически все компании, в том числе производители спорткаров. «Зелёные» новинки появляются регулярно, а некоторые из них впечатляют мощностью и динамикой. В нашей подборке — свежие родстер, хот-хэтч, внедорожное купе, гиперкар и дрэгстер на электротяге. Среди них есть не только серийные машины, но и концепты, которые вряд ли встанут на конвейер. Однако все они демонстрируют основное направление развития этой сферы.