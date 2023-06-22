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Новые электрические спорткары

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MG Cyberster. Производитель представил готовый к выпуску «батарейный» родстер: продажи в Британии и континентальной Европе стартуют в следующем году 
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Обещаны две силовые установки — с единственным 314-сильным электромотором либо с парой двигателей суммарной мощностью 544 лошадиные силы. Ёмкость аккумулятора не раскрыта. Диаметр дисков — до 20 дюймов. Крыша тканевая 
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Между водительским и пассажирским сиденьями расположился высокий центральный тоннель. На фото видны кластер из трёх экранов и рулевое колесо в виде штурвала без верхней части обода 
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Alpine A290_β. Новинку представили как концепт: серийная версия появится в следующем году. Хот-хэтч построен на архитектуре CMF-B EV и является «заряженной» модификацией будущего электромобиля Renault 5 
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Пятидверный кузов выполнен в ретростиле. Два электромотора размещены спереди, но товарный вариант получит единственный двигатель: по слухам, он выдаст 218 лошадиных сил 
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Сиденье водителя расположено по центру, а два пассажирских места установлены по бокам позади него. Штурвал овальный, а крупный проекционный экран заменяет приборы 
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Laffite. Молодая компания показала пять электромобилей с обликом работы Джорджетто Джуджаро. Заднеприводные 586-сильные Barchetta и Barchetta Coupé проедут без подзарядки 390 километров и разгонятся до ста за 3,5 секунды 
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Внедорожной двухдверке Atrax и ее модификации Atrax Stradale достанутся три посадочных места. Отдача в 1151 лошадиную силу и 2500 Нм позволит набрать «сотню» за 3,8 секунды и достичь 240 километров в час. Пробег без подзарядки — 450 километров, Каждый из 26 экземпляров будет стоить 1,7 миллиона долларов 
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Гиперкар LM1 высотой 90 сантиметров получит 1151 силу и 1600 Нм. Набор «сотни» займёт 1,98 секунды, запас хода составит 410 километров 
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AIM EV Sport 01. Над обликом электрического ретроспорткара поработал экс-стилист Nissan Сиро Накамура, создавший Cube, Fairlady Z, GT-R, Juke и Leaf 
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Автомобиль весит приблизительно полторы тонны: все кузовные панели углепластиковые. Суммарная мощность двух моторов составляет 600 лошадиных сил, запас хода — 300 километров 
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Проект назван исследовательским, поэтому о серийном производстве речи нет 
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Ford Mustang Super Cobra Jet 1800. Отделение Ford Performance сделало из купе 1800-сильный дрэговый электромобиль 
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Машина полностью соответствует регламенту: она получила каркас безопасности, тормозной парашют и вилли-бар 
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Новинка стала развитием Mustang Cobra Jet 1400 образца 2020 года и призвана установить сразу несколько рекордов в дрэге 
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Mullen GT/GTRS. Новинка американской марки является перелицованным китайским Qiantu K50: модель появилась восемь лет назад 
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В 2019 году Qiantu и Mullen договорились о партнёрстве, подразумевавшем дебют в Штатах в 2020-м, но сотрудничество после некоторого перерыва возобновили только сейчас. В Mullen Automotive заявляют, что машина разгонится до ста приблизительно за две секунды и наберёт свыше 322 километров в час 
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Начальный Qiantu K50 (380 лошадиных сил, 580 Нм) достигает «сотни» за 4,6 секунды. Калифорнийцы говорят, что их модификация получила 460 сил 
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Porsche GT4 E-Performance. Зимой электрокар продемонстрировали в движении в Швеции 
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Два электромотора выдают суммарно 536 лошадиных сил в гоночном режиме и 938 — в квалификационном 
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Новинка построена на основе 718 Cayman GT4 Clubsport. Сведений о возможности серийного выпуска пока нет 
© Motor.ru

    Тотальная электрификация остаётся главным трендом автомобильной промышленности. К изменившимся условиям вынуждены приспосабливаться практически все компании, в том числе производители спорткаров. «Зелёные» новинки появляются регулярно, а некоторые из них впечатляют мощностью и динамикой. В нашей подборке — свежие родстер, хот-хэтч, внедорожное купе, гиперкар и дрэгстер на электротяге. Среди них есть не только серийные машины, но и концепты, которые вряд ли встанут на конвейер. Однако все они демонстрируют основное направление развития этой сферы.

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