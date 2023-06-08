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В России выставлена на продажу роскошная копия Ferrari F8 Tributo на базе старого ВАЗ-21099

В России выставили на продажу самодельную реплику суперкара Ferrari F8 Tributo в открытой версии. Соответствующее объявление разместили на Авто.ру.

В России выставлена на продажу копия Ferrari F8 Tributo на базе старого ВАЗ-21099
© Auto.ru

Модель оценена всего в 400 тысяч рублей. Она базируется на ВАЗ-21099 с пробегом 200 тысяч километров. Автомобиль находится в Армавире.

Никаких деталей о создании «суперкара» в объявлении нет.

Ключевые детали дизайна Ferrari F8 Tributo Spider были тщательно скопированы при создании машины. Речь идет о бампере с боковыми вставками и центральным элементом, оптике характерной L-образной формы, воздухозаборниках на капоте и задних крыльях, а также боковых зеркалах.

Создатель машины доработал и салон. В ней появились новые кресла, модифицированная передняя панель, другой руль и динамики позади сидений.

Auto.ru
Auto.ru

Лишь детали наподобие подрулевых переключателей указывают на отечественное происхождение.

В объявлении указаны два силовых агрегата — трехлитровый на 250 л.с. с задним приводом и штатный мотор ВАЗ-21099 объемом 1,5 литра на 78 л.с..

Ранее на Авто.ру выставили на продажу кроссовер Jetour X70 Plus. Модель была представлена в Китае минувшей осенью. Автомобиль ввезен по параллельному импорту. Он обойдется покупателю в 2,8 миллиона рублей.

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