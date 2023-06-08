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Замена Kia Sportage: в России начались продажи китайских SWM

В России стартовали продажи кроссоверов китайского производителя SWM. Модель SWM G01, которая похожа по габаритам на Kia Sportage, а также SWM G01F и SWM G05 Pro уже доступны для покупки у дилеров, пишет портал «Автоновости дня».

По данным издания, сославшегося на информацию, предоставленную дилером из Нижнекамска, все доступные в России автомобили – 2023 года выпуска.

Кроссоверы SWM, привезенные дилерами, имеют одинаковый двигатель – 1,5-литровый 156-сильный бензиновый турбомотор, причем у G01 и G05 Pro он сочетается с «автоматом», а у G01F – с «роботом».

При этом SWM G01, SWM G01F и SWM G05 Pro, которые ранее начали собирать на заводе «Автотор» в Калининградской области, получили 138-сильный двигатель. Так что предлагаемые сейчас машины, скорее всего, привезены из Китая.

«"Младший" SWM G01 размером с Kia Sportage оценили в 2 500 000 рублей, «средний» SWM G01F (он на 60 мм длиннее G01) – в 2 559 000 рублей, а еще более крупный SWM G05 Pro длиной 4750 мм продают за 2 510 000 рублей», - отмечает издание.

Ранее стало известно, что частные дилеры уже доставляют в Россию китайские автомобили Exeed Yaoguang, хотя официальные продажи начнутся только в середине года. Новинка будет доступна в топовой версии по цене от 4 050 000 рублей.

Весной этого года автомобиль был замечен в России во время тестов. На российском рынке он будет называться RX.

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