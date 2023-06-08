Dongfeng везет в Россию кроссовер в стиле Lamborghini Urus

Летом в России появится стильный китайский кроссовер Dongfeng, похожий на Lamborghini Urus.

© Motor.ru / Dongfeng Forthing T5 EVO Hurricane Edition

Портал «Китайские автомобили» выяснил подробности о модели новой китайской марки Forthing (принадлежит Dongfeng), которую ждут в России. Это кроссовер T5 EVO Hurricane Edition стоимостью до 3,8 миллиона рублей, оснащенный гибридной силовой установкой. В Китае этот автомобиль поступил в продажу в мае, и местные СМИ прозвали его «китайским Lamborghini Urus» за схожий дизайн и логотип той же формы.

Продажами марки в России займется компания IXEN Motors Rus. Журналисты выяснили, что гибридный кроссовер T5 EVO Hurricane Edition на нашем рынке будет называться короче — просто T5 HEV. В состав его бензоэлектрической установки входят 1,5-литровый двигатель мощностью 170 лошадиных сил и 177-сильный электромотор. С места до сотни гибрид разгоняется за 8,2 секунды.

T5 HEV — гибрид без возможности подзарядки от внешнего источника, и он комплектуется батареей емкостью два киловатт-часа. Заявленный автопроизводителем расход топлива составляет 5,3 литра на 100 километров, а общий запас хода достигает 1160 километров.

Motor.ru / Dongfeng Forthing T5 EVO Hurricane Edition

Motor.ru / Dongfeng Forthing T5 EVO Hurricane Edition

Motor.ru / Dongfeng Forthing T5 EVO Hurricane Edition

В самой IXEN Motors Rus конкурентом новой модели видят Toyota Corolla Cross — официально такой автомобиль в России не продается, однако его возят по параллельному импорту. «Серые» Corolla Cross продают по цене от 4,2 миллиона до пять миллионов рублей, а T5 HEV будет дешевле — до 3,8 миллиона. Для покупки новинка станет доступна до конца июня.