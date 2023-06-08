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Житель Армавира переделал старый ВАЗ-21099 в реплику Ferrari F8 Tributo

В Армавире Краснодарского края местный житель продает ВАЗ-21099, который он самостоятельно переделал в весьма странную реплику суперкара Ferrari F8 Tributo. Свою поделку мужчина оценил в 400 000 рублей. При этом копия вообще не похожа на оригинальный Ferrari. Объявление о продаже машины появилось на сайте «Авто.ру

Житель Армавира замаскировал ВАЗ-21099 под Ferrari F8 Tributo
© Авто.ру

Автор проекта заявляет, что самодельная Ferrari была построена на базе седана ВАЗ-21099 с пробегом 200 000 километров. Судя по фотографиям, армавирский тюнинг-мастер срезал с ВАЗ-21099 крышу и половину кузова, взамен изготовил детали из пластика. При этом как удалось сохранить жесткость кузова не уточняется.

Также у автомобиля были заварены двери. При этом скопированы элементы дизайна Ferrari: фары L-образной формы, бампер с боковыми вставками, воздухозаборники на капоте и крыльях.

Реплика Ferrari получилась непропорциональной, а от этого весьма странной. В салоне установлены новые кресла и приборная панель, а за спиной водителя и пассажира разместился огромный динамик акустической системы.

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