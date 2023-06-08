Великобритания откладывает законопроект о беспилотном автотранспорте

Великобритания откладывает рассмотрение законопроекта о беспилотном автотранспорте
Как сообщает SPEEDME.RU, могут прекратиться инвестиции в автономные автомобили, которые совершали стартапы в Великобритании. Отмечается, что производители будут переносить испытания в другие страны в том случае, если закон по регулировании технологии не будет принят.
Интересно, что законы запрещают эксплуатировать автономные транспортные средства на дорогах Великобритании. Несмотря на это правительство хочет стать лидером в области AV-технологий. В связи с этим стартапы не могут начинать коммерческую деятельность в стране.
Правительство Великобритании заявило в августе прошлого года, что выдвинет законопроект на текущей парламентской сессии, которая, как ожидается, завершится этой осенью, и предоставит подробные правила к 2025 году. Однако соответствующий документ до сих пор не был предоставлен.