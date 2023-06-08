$82.09+0.6388.04+0.87

Великобритания откладывает рассмотрение законопроекта о беспилотном автотранспорте

Как сообщает SPEEDME.RU, могут прекратиться инвестиции в автономные автомобили, которые совершали стартапы в Великобритании. Отмечается, что производители будут переносить испытания в другие страны в том случае, если закон по регулировании технологии не будет принят.

Великобритания откладывает законопроект о беспилотном автотранспорте
© РИА Новости/Сергей Мамонтов

Интересно, что законы запрещают эксплуатировать автономные транспортные средства на дорогах Великобритании. Несмотря на это правительство хочет стать лидером в области AV-технологий. В связи с этим стартапы не могут начинать коммерческую деятельность в стране.

Правительство Великобритании заявило в августе прошлого года, что выдвинет законопроект на текущей парламентской сессии, которая, как ожидается, завершится этой осенью, и предоставит подробные правила к 2025 году. Однако соответствующий документ до сих пор не был предоставлен.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители