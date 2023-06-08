Великобритания откладывает законопроект о беспилотном автотранспорте

Как сообщает SPEEDME.RU, могут прекратиться инвестиции в автономные автомобили, которые совершали стартапы в Великобритании. Отмечается, что производители будут переносить испытания в другие страны в том случае, если закон по регулировании технологии не будет принят.

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Интересно, что законы запрещают эксплуатировать автономные транспортные средства на дорогах Великобритании. Несмотря на это правительство хочет стать лидером в области AV-технологий. В связи с этим стартапы не могут начинать коммерческую деятельность в стране.