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Кроссоверы Ford Edge L поступили в продажу в России по цене от 4,8 млн рублей

Российские дилеры стали предлагать новые кроссоверы Ford Edge L 2023 года выпуска, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие объявления можно найти на популярных электронных «досках» объявлений.

В России начали продавать кроссовер Ford Edge L
© Газета.Ru

Так, дилер из Благовещенска продает пятиместную версию кроссовера за 4,8 млн руб. Семиместный вариант обойдется уже в 5,4 млн. руб. У продавца из Владивостока трехрядную версию Edge L можно приобрести за 5,8 млн руб.

Кроссовер Edge L выпускает китайское совместное предприятие Changan и Ford. Длина машины составляет 5000 мм, ширина — 1961 мм, высота — 1773 мм, колесная база — 2950 мм.

В салоне на передней панели установлен сенсорный экран медиасистемы Sync+ 2.0 с диагональю 27 дюймов. Дисплей целиком может занять одно приложение, например, карта навигации. Также есть проекционный экран для водителя.

Автомобиль оснащен двухлитровым бензиновым турбомотором EcoBoost мощностью 252 л.с., и восимиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод на выбор — передний или полный.

В комплектацию входит панорамная крыша, бесключевой доступ, обшитый кожей руль, трехзонный климат-контроль, медиасистема с восемью динамиками, видеокамеры, передние и задние датчики парковки и многое другое.

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