В России начали продавать кроссовер Ford Edge L

Российские дилеры стали предлагать новые кроссоверы Ford Edge L 2023 года выпуска, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие объявления можно найти на популярных электронных «досках» объявлений.

Так, дилер из Благовещенска продает пятиместную версию кроссовера за 4,8 млн руб. Семиместный вариант обойдется уже в 5,4 млн. руб. У продавца из Владивостока трехрядную версию Edge L можно приобрести за 5,8 млн руб.

Кроссовер Edge L выпускает китайское совместное предприятие Changan и Ford. Длина машины составляет 5000 мм, ширина — 1961 мм, высота — 1773 мм, колесная база — 2950 мм.

В салоне на передней панели установлен сенсорный экран медиасистемы Sync+ 2.0 с диагональю 27 дюймов. Дисплей целиком может занять одно приложение, например, карта навигации. Также есть проекционный экран для водителя.

Автомобиль оснащен двухлитровым бензиновым турбомотором EcoBoost мощностью 252 л.с., и восимиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод на выбор — передний или полный.