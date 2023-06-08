В России предлагают лишать прав за нарушения, зафиксированные камерами

Россиян могут начать лишать прав за нарушения, зафиксированные дорожными камерами. С таким предложением выступил Госсовет Татарстана, отправив проект поправок к КоАП в совет законодателей при Госдуме. Сейчас за превышение на 60 километров в час и повторный выезд на «встречку» камеры только штрафуют на пять тысяч рублей. Однако, по мнению парламентариев, наказание необходимо ужесточить: число ДТП растет, и штрафы не помогают.

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Согласно действующему КоАП, водительского удостоверения можно лишиться на один год за превышение скорости на 60 километров в час и повторный выезд на встречную полосу можно только в том случае, если водителя остановит сотрудник ДТП. Авторы инициативы предлагают сделать наказание общим вне зависимости от того, как нарушение было зафиксировано.

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По их мнению, такая мера поможет в борьбе с аварийностью. В качестве аргумента они приводят статистику: выезд на «встречку» в Татарстане привел к 389 ДТП, что равно 11,6 процента от общего числа аварий за 2022 год. Помимо этого, из-за обязательного присутствия полицейского в республике возбуждают очень мало таких дел.

Лишать прав предлагается собственника автомобиля, даже если за рулем был не он. Однако принимать решение будет мировой суд, так что собственник, вероятно, сможет повлиять на исход дела, предоставив необходимые доказательства.

В Госдуме уже отреагировали на предложение. Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов назвал идею «преждевременной»: по его словам, камеры нужно сначала обучить точно определять, кто находится за рулем автомобиля, чтобы владельцу не приходилось каждый раз доказывать свою невиновность. Лишенного прав владельца и вовсе могут отправить под административный арест, напомнил он. Кроме этого, он указал на то, что в КоАП уже достаточно «лишенческих» статей.