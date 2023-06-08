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Volkswagen не смог «перевести» иск ГАЗа на рассмотрение в международном суде

Концерну Volkswagen в Арбитражном суде Нижегородcкой области отказали в оставлении без рассмотрения иска от ГАЗа суммой 28,4 млрд рублей. Представитель VW AG ходатайствовал об оставлении иска без рассмотрения, чтобы разрешить спор в международном суде.

Volkswagen не смог «перевести» рассмотрение иска ГАЗа в международный суд
© За рулем

Представитель немецкого автоконцерна указал, что в договоре предусмотрена возможность рассмотрения споров в ICC – Международной торговой палате, с местом разрешения в Женеве. Это могло был «исключить подсудность арбитражных судов РФ», отмечается в ходатайстве.

В свою очередь, представитель Горьковского автозавода назвал ходатайство бывшего партнера «удивительным по своей природе», напомнив, что «Группа ГАЗ» сейчас находится под санкциями США и Евросоюза, а автозавод является дочерним предприятием Группы. Таким образом, у российской компании не будет никакой возможности на судебную защиту, отметил представитель истца.

Заседание по делу назначено на 17 июля.

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