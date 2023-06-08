Daihatsu обновила рамный кроссовер Terios

Компания Daihatsu обновила рамный кросс-вэн Terios. Рестайлинг получился условным и свелся с пересмотру оформления передка, салона и расширению списка доступного оборудования. Так, у Terios появилась беспроводная зарядка и функция «отзеркаливания» экрана смартфона на дисплее мультимедиа. Техника между тем осталась прежней: это «атмосферник» 1.5 в паре с «механикой» или допотопным четырехдиапазонным автоматом.

© Motor.ru / Daihatsu

К обновлению Terios в Daihatsu подошли осторожно. Метаморфозы внешности едва заметны и носят точечный характер. Так, верхняя решетка радиатора превратилась в узкую щель, а нижняя, напротив, стала заметно больше. Светодиодные «клыки» ходовых огни достались только дорогим версиям, в том числе топовой R Custom с красными акцентами на кузове. Ей также положены мягкие вставки на передней панели и дверях, плюс «спортивный» обвес и шесть подушек безопасности.

Motor.ru / Daihatsu

Motor.ru / Daihatsu

Motor.ru / Daihatsu

Интерьер у рестайлингового Terios прежний. Новшества — встроенная в центральный подлокотник беспроводная зарядка и возможность дублирования экрана смартфон на головном устройстве. Среди прочего для кросс-вэна заявлены бесключевой доступ, система кругового обзора, АБС и помощник при старте на подъеме.

Двигатель — бензиновый «атмосферник» 2NR-VE 1.5 мощностью 104 лошадиные силы и 136 Нм крутящего момента. Коробку можно выбирать — пятиступенчатая «механика» или четырехдиапазонный автомат.

Следом за обновлением Terios логично ждать рестайлинга его брата-близнеца Toyota Rush. Обе модели — продукт бейдж-инжиниринга, поэтому отличаются только декором, набором оборудования и ценой.