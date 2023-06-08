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«Почему нет?»: Мантуров о том, пересядут ли российские чиновники на Lada Aura

Во время выставки «Евразия – наш дом» вице-премьер России и глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что российские чиновники могут пересесть на автомобили Lada Aura. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Мантуров ответил на вопрос, пересядут ли российские чиновники на Lada Aura
© Пресс-служба Минпромторга России

Отвечая на вопрос о том, нужен ли такой автомобиль, как Lada Aura, российским чиновником, Мантуров ответил утвердительно.

«Для определенной категории – почему нет? Абсолютно нормальная практика, когда используется российского производства автомобиль для государственных нужд», – считает он.

Такой вопрос прозвучал на фоне того, что сам «АвтоВАЗ» позиционирует новую модель Lada Aura как автомобиль для чиновников. При этом президент компании Максим Соколов также добавил, что модель может быть интересна как такси в категории «комфорт» и выше.

Lada Aura – удлинённая версия Lada Vesta второго поколения. На данный момент неизвестно, когда новинка поступит в серийное производство.

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