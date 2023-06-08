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Такси без водителя появится не скоро. Что мешает массовому запуску беспилотного транспорта

Для запуска высокотехнологических транспортных средств сейчас нет ни технической возможности, ни законодательной. Об этом сообщил ТАСС заместитель начальника Госавтоиснпекции МВД России Олег Понарьин.

В Госавтоиснпекции МВД отказались комментировать вопрос о беспилотном такси
© Российская Газета

Вопрос был задан об эксперименте с беспилотными такси в Москве. Однако генерал уточнил, что речь идет не о беспилотном транспорте.

- На сегодняшний момент полностью беспилотных транспортных средств в мире единицы. Если мы говорим про нашу страну, то корректнее было бы говорить про высокоавтоматизированные транспортные средства. В статье, насколько я прочитал, говорилось о том, что оператор, водитель, скажем так, все равно будет присутствовать. Наверное, это более корректный комментарий. Я бы даже комментировать не стал про беспилотные такси, - уточнил генерал.

Напомним, что ранее в Москве в тестовом режиме запустили в районе Ясенево роботакси - автомобили, управляемые искусственным интеллектом. Любая поездка в таком автомобиле будет стоить 100 рублей. Но только для зарегистрированных для теста пользователей. К другим машина просто не приедет. В тестировании могут участвовать пользователи не младше 18 лет. Согласно действующим законам, в машине будет находиться водитель-испытатель, который проследит за безопасностью поездки.

Как считает автоэксперт Игорь Моржаретто, это не более чем эксперимент. Подобные проводятся во многих странах мира. Они, по сути, нужны для оттачивания технологий. В общем, в научных целях. Поскольку экономически оправданы только коммерческие перевозки. Они как раз начинаются в этом году по трассе М11. Такие коммерческие перевозки могут быть очень выгодными, поскольку оплата труда водителя - 30 % от стоимости перевозки. Но они тоже пока будут проводиться в качестве эксперимента.

Сегодня законодательство разрешает проводить такие перевозки только в качестве эксперимента. До сих пор не урегулированы и, вероятно, не скоро будут урегулированы правовые вопросы. Кто будет отвечать в случае аварии - это главный вопрос. И ответа на него пока нет.

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