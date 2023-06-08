В Госавтоиснпекции МВД отказались комментировать вопрос о беспилотном такси

Для запуска высокотехнологических транспортных средств сейчас нет ни технической возможности, ни законодательной. Об этом сообщил ТАСС заместитель начальника Госавтоиснпекции МВД России Олег Понарьин.

Вопрос был задан об эксперименте с беспилотными такси в Москве. Однако генерал уточнил, что речь идет не о беспилотном транспорте.

- На сегодняшний момент полностью беспилотных транспортных средств в мире единицы. Если мы говорим про нашу страну, то корректнее было бы говорить про высокоавтоматизированные транспортные средства. В статье, насколько я прочитал, говорилось о том, что оператор, водитель, скажем так, все равно будет присутствовать. Наверное, это более корректный комментарий. Я бы даже комментировать не стал про беспилотные такси, - уточнил генерал.

Напомним, что ранее в Москве в тестовом режиме запустили в районе Ясенево роботакси - автомобили, управляемые искусственным интеллектом. Любая поездка в таком автомобиле будет стоить 100 рублей. Но только для зарегистрированных для теста пользователей. К другим машина просто не приедет. В тестировании могут участвовать пользователи не младше 18 лет. Согласно действующим законам, в машине будет находиться водитель-испытатель, который проследит за безопасностью поездки.

Как считает автоэксперт Игорь Моржаретто, это не более чем эксперимент. Подобные проводятся во многих странах мира. Они, по сути, нужны для оттачивания технологий. В общем, в научных целях. Поскольку экономически оправданы только коммерческие перевозки. Они как раз начинаются в этом году по трассе М11. Такие коммерческие перевозки могут быть очень выгодными, поскольку оплата труда водителя - 30 % от стоимости перевозки. Но они тоже пока будут проводиться в качестве эксперимента.