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Компания Tesla бесплатно раздает автопилот

После завершения сделки между автопроизводителями Tesla и Ford по поводу доступа к Supercharger по заявлению генерального директора Илона Маска, он с удовольствием пролицензирует функции автопилота и полного самостоятельного вождения для других производителей автомобилей. Маск считает, что это может коснуться и других технологий, разработанных Tesla, сообщает издание SPEEDME.RU.

Компания Tesla бесплатно раздает автопилот
© Tesla Motors

Подобная политика уже проводилась производителем электромобилей из Остина. В 2014 году компания сделала все свои патенты доступными для всех, кто желает использовать технологии Tesla. По мнению Маска, философия открытого исходного кода к патентам Tesla залог создания «общей и быстро развивающейся технологической платформы» для других компаний, производящих электромобили.

В этом году Tesla готова поделиться своей широко обсуждаемой системой помощи водителю автопилота. Илон Маск будет рад разрешить другим компаниям использовать автопилот / FSD или другие технологии Tesla.

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