Ford передаст китайским компаниям свой завод в Европе

По данным издания SPEEDME.RU, Германия. В тройку ведущих участников торгов входят две китайские автомобильные компании — BYD и несколько небольших китайских производителей.

Кроме того, американский автопроизводитель и власти немецкой земли Саар также ведут переговоры с немецким производителем солнечных компонентов. Предварительное соглашение о продаже может быть достигнуто в конце этого месяца, но есть дополнительные заинтересованные стороны, и переговоры также могут провалиться.