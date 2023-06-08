Ford передаст китайским компаниям свой завод в Европе
По данным издания SPEEDME.RU, Германия. В тройку ведущих участников торгов входят две китайские автомобильные компании — BYD и несколько небольших китайских производителей.
Кроме того, американский автопроизводитель и власти немецкой земли Саар также ведут переговоры с немецким производителем солнечных компонентов. Предварительное соглашение о продаже может быть достигнуто в конце этого месяца, но есть дополнительные заинтересованные стороны, и переговоры также могут провалиться.
Ford заявил о намерении преобразовать завод и создать возможности для будущего трудоустройства, но отказался от дальнейших комментариев. Однако при заключении сделки с китайской компанией правительство Берлина начнет внимательно следить за происходящим. Дело в том, что несколько лет назад ФРГ ужесточила правила для инвесторов не из Европы.