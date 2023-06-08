В Госдуму внесли предложение сделать «короткие полисы» ОСАГО
Парламентарий Александр Толмачев подготовил поправки, которые, в случае принятия, позволят автомобилистам приобретать дневные и месячные полисы ОСАГО. Об этом пишет Forbes.
Отмечается, что с 1 сентября 2023 года вступит в силу новый закон о такси, согласно которому перевозчикам придется оформлять полис, предназначенный именно для такси. Без этого документа они не получат разрешение на деятельность в отрасли.
Стоимость годового полиса, в зависимости от ряда факторов, составляет значительную сумму, которую многие водители не в состоянии выплатить.
Введение «коротких полисов», по мнению Толмачева, поможет привлечь больше водителей и сделать рынок легальнее и безопаснее.
Депутат пояснил, что согласно поправкам, интересы страховщиков также будут учтены. В частности, оформившие короткие полисы водители, в случае попадания в аварию в первые три месяца, будут обязаны доплатить стоимость до трехмесячного полиса ОСАГО.