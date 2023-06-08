В Госдуму внесли предложение сделать «короткие полисы» ОСАГО

Парламентарий Александр Толмачев подготовил поправки, которые, в случае принятия, позволят автомобилистам приобретать дневные и месячные полисы ОСАГО. Об этом пишет Forbes.

©

Отмечается, что с 1 сентября 2023 года вступит в силу новый закон о такси, согласно которому перевозчикам придется оформлять полис, предназначенный именно для такси. Без этого документа они не получат разрешение на деятельность в отрасли.

Стоимость годового полиса, в зависимости от ряда факторов, составляет значительную сумму, которую многие водители не в состоянии выплатить.

Введение «коротких полисов», по мнению Толмачева, поможет привлечь больше водителей и сделать рынок легальнее и безопаснее.