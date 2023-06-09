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Авторынок России оказался на шестом месте в Европе по итогам мая 2023 года

Российский автомобильный рынок в мае 2023 года вылетел из топ-5 Европы, опустившись на шестую строчку, сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на национальные ассоциации автопроизводителей ЕС. Несмотря на продолжающийся рост, рынок автомобилей в России не смог продержаться на позиции одного из главных игроков на европейской арене, уступив Испании.

В мае 2023 года авторынок России покинул топ-5 Европы
© runews24.ru

При этом Германия стала лидером по продажам автомобилей в прошлом месяце, реализовав 246 966 машин (+19,2%). По словам представителей Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), это лучший результат за последние четыре года, но все еще значительно ниже уровня продаж до пандемии. Италия заняла второе место с 149 411 проданными автомобилями (+23,1%), а Франция замыкает тройку лидеров со значением 145 538 продаж (+14,8%).

Великобритания следует за ними, где дилеры реализовали 145 204 машины (+16,7%).

По данным экспертов агентства, ссылающихся на АО «ППК», объем рынка легковых автомобилей в России в мае составил 72 171 единицу (рост в 2,6 раза).

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