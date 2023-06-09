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Выяснилось, что беспилотное такси «Яндекс» ездит без GPS и интернета

Беспилотному такси «Яндекс» не нужен GPS и постоянное интернет-соединение для точного перемещения. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на руководителя сервиса роботакси «Яндекса» Андрея Кармацкого.

Кармацкий объяснил, что их беспилотнику не требуется GPS в момент езды. Спутниковые навигационные данные автомобилю заменяют сверхточные карты и лидар.

«Это значит, что мы используем данные сенсоров для того, чтобы найти себя в местоположении карты. Нам нужна сантиметровая точность, поэтому мы используем более точный датчик, который на местности позволяет машине определить себя», – цитирует ТАСС Кармацкого.

Еще, по словам разработчика, у роботакси нет необходимости в постоянном соединении с интернетом. Машина несет на борту не только необходимые сенсоры и камеры, но и вычислительный модуль, мощности которого достаточно для автономной обработки данных.

В Госдуме прокомментировали тестовый запуск беспилотного такси

«Это не требует какой-то постоянной связи, поэтому машина защищена от возможных киберугроз», – добавил Кармацкий.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что компания «Яндекс» запустила роботакси в тестовом режиме в московском районе Ясенево. Роботизированные такси будут передвигаться между 40 точками по всем району. Автомобилями будет управлять искусственный интеллект.

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