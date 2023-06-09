Новый Mitsubishi Colt получил платформу от хетчбэка Renault Clio

Новый Mitsubishi Colt получил платформу от французского хетчбэка Renault Clio
Компания Mitsubishi представила новое поколение компактного хетчбэка Mitsubishi Colt, который построен на одной платформе с французской моделью Renault Clio.
Новинка получила измененные бамперы, решетку радиатора и фары. По сути это тот же Renault Clio, но в другом обличии. Салон обоих автомобилей практически идентичен, за исключением разных логотипов на ступице руля.
В базовой комплектации Mitsubishi Colt получил трехцилиндровый атмосферный двигатель рабочим объемом 1 литр, который выдает 66 лошадиных сил мощности и 95 Нм крутящего момента. Также доступен литровый турбомотор, который развивает уже 90 лошадиных сил мощности и 160 Нм крутящего момента. Топовые версии Mitsubishi Colt получили гибридную силовую установку на основе 1,6-литрового атмосферного мотора.
Мощность силовой установки составляет 141 лошадиная сила. Из всех трех модификаций гибридный Mitsubishi Colt оказался самым экономичным и самым быстрым. Разгон с места до сотни у гибрида занимает 9,3 секунды, у турбированной машины — 12,2 секунды, у базовой версии — 17,1 секунды. Максимальная скорость базового хетчбэка ограничена на отметке 160 км/ч, двух старших версий на отметке 180 км/ч. Базовая версия получила пятиступенчатую МКПП, шестиступенчатая механика полагается версии с турбонаддувом. Гибрид получил автоматическую коробку передач,