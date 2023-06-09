$82.09+0.6388.04+0.87

Новый Mitsubishi Colt получил платформу от французского хетчбэка Renault Clio

Компания Mitsubishi представила новое поколение компактного хетчбэка Mitsubishi Colt, который построен на одной платформе с французской моделью Renault Clio.

Новый Mitsubishi Colt получил платформу от хетчбэка Renault Clio
© Южный автомобиль

Новинка получила измененные бамперы, решетку радиатора и фары. По сути это тот же Renault Clio, но в другом обличии. Салон обоих автомобилей практически идентичен, за исключением разных логотипов на ступице руля.

В базовой комплектации Mitsubishi Colt получил трехцилиндровый атмосферный двигатель рабочим объемом 1 литр, который выдает 66 лошадиных сил мощности и 95 Нм крутящего момента. Также доступен литровый турбомотор, который развивает уже 90 лошадиных сил мощности и 160 Нм крутящего момента. Топовые версии Mitsubishi Colt получили гибридную силовую установку на основе 1,6-литрового атмосферного мотора.

Южный автомобиль

Мощность силовой установки составляет 141 лошадиная сила. Из всех трех модификаций гибридный Mitsubishi Colt оказался самым экономичным и самым быстрым. Разгон с места до сотни у гибрида занимает 9,3 секунды, у турбированной машины — 12,2 секунды, у базовой версии — 17,1 секунды. Максимальная скорость базового хетчбэка ограничена на отметке 160 км/ч, двух старших версий на отметке 180 км/ч. Базовая версия получила пятиступенчатую МКПП, шестиступенчатая механика полагается версии с турбонаддувом. Гибрид получил автоматическую коробку передач,

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители