Новый Mitsubishi Colt получил платформу от хетчбэка Renault Clio

Компания Mitsubishi представила новое поколение компактного хетчбэка Mitsubishi Colt, который построен на одной платформе с французской моделью Renault Clio.

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Новинка получила измененные бамперы, решетку радиатора и фары. По сути это тот же Renault Clio, но в другом обличии. Салон обоих автомобилей практически идентичен, за исключением разных логотипов на ступице руля.

В базовой комплектации Mitsubishi Colt получил трехцилиндровый атмосферный двигатель рабочим объемом 1 литр, который выдает 66 лошадиных сил мощности и 95 Нм крутящего момента. Также доступен литровый турбомотор, который развивает уже 90 лошадиных сил мощности и 160 Нм крутящего момента. Топовые версии Mitsubishi Colt получили гибридную силовую установку на основе 1,6-литрового атмосферного мотора.

Южный автомобиль