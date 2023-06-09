Вьетнамская VinFast представила новый электрический кроссовер VF 3

Вьетнамская VinFast представила свой новый электрический кроссовер VF 3
Вьетнамский автопроизводитель VinFast презентовал свой новый электромобиль VF 3. Как сообщает издание Центральная Служба Новостей, многие отметили, что он выглядит просто великолепно.
Вместе с тем, нужно отметить, что миникроссовер будет доступен для покупки только во Вьетнаме. Электромобиль имеет квадратный дизайн и всего две двери. Несмотря на это у VF 3 довольно вместительный салон.
VinFast
Уже точно известно, что новый вьетнамский кроссовер будет оснащаться электродвигателем и аккумулятором. Но об их мощности, как и о запасе хода, пока ничего не сообщается. Оформление предварительных заказов должно стартовать в 3-ем квартале текущего года.