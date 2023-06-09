Porsche 718 Spyder получил экстремальную версию мощностью 500 л.с

Хардкорный Porsche 718 Spyder RS дебютирует в Европе на этой неделе и может похвастаться теми же обновлениями, что и предшествующий ему 718 Cayman GT4 RS. Он развивает мощность 500 л.с. и крутящий момент 450 Нм по цене от 151 215 евро.

В автомобиле используется тот же четырехлитровый шестицилиндровый двигатель, что и в 911 GT3. Это позволяет ему развивать мощность на 80 лошадиных сил и на 30 ньютон-метров больше, чем у стандартного 718 Spyder. Семиступенчатая коробка передач PDK приводит в движение колеса. Снаряженная масса остается скромной — 1410 кг. С новым двигателем модель разгоняется до 100 км/ч за 3,4 секунды и достигает максимальной скорости 308 км/ч.