Представлена «ле-мановская» версия Chevrolet Camaro

Концерн General Motors подготовил специальную версию Chevrolet Camaro ZL1 по случаю выступления автомобиля в суточном марафоне на выносливость «24 часа Ле-Мана». Эта спецсерия станет одной из последних для топливной модели, ограниченный тираж продадут в США, пишет Auto.ru.

По данным издания, спецсерия Chevrolet Camaro ZL1 будет выпущена тиражом в 56 единиц. Автомобили этой серии окрашены в синий оттенок в сочетании с «гоночной» белой полосой с золотистым контуром, проходящей по капоту и багажнику.

На передних крыльях размещены бейджи Garage 56, на стойках — логотипы Hendrick Motorsports, а на капоте NASCAR 75th Anniversary.

При этом за отдельную плату доступен еще ряд опций. В частности, можно приобрести наклейки на ветровое стекло, колесные арки и двери. А салон автомобилей спецсерии будет украшен эмблемами Garage 56.

Машины оснащены стандартным 6,2-литровым двигателем на 659 л.с.. Новинка получила шины Goodyear Eagle F1 SuperCar. Продажи должны стартовать в конце этого года, цена пока не озвучена.