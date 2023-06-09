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В Россию привезли седан Chery Arrizo 8

Один из частников привез в Россию седан Chery Arrizo 8. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года выпуска без пробега просят 3 199 900 рублей.

В Россию привезли седан Chery Arrizo 8
© Российская Газета

Продавец в объявлении указывает, что у машины турбомотор 1.6 TGDI (197 л.с., 290 Нм), семиступенчатый преселективный "робот" и передний привод.

Chery Arrizo 8 немного короче эталонного седана в этом сегменте Toyota Camry - на 105 мм в длину и на 35 мм по колесной базе (4780 и 2790 мм соответственно). Ширина и высота автомобиля - 1843 и 1469 мм.

В КНР даже в базовой версии автомобиля есть кожаный салон, панорамная крыша, два экрана по 10,25 дюйма, бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки и прочее.

Официально Chery Arrizo 8 в Россию не поставляется. Он должен дебютировать на наш рынке летом этого года.

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