$82.09+0.6388.04+0.87

Представлен Mitsubishi Colt нового поколения

Автопроизводитель Mitsubishi представил новое поколение автомобиля Colt, который по габаритам почти полностью совпадает с последним Renault Clio. Об этом сообщает журнал Auto.ru.

«Снаружи изменились бамперы, решетка радиатора и оптика. Спереди видны мотивы X-стиля Mitsubishi. В салоне полное ощущение, что ограничились только сменой эмблемы на руле», - указано в публикации.

Также сообщается об отсутствии отличий между двумя моделями и в моторно-трансмиссионной гамме. На выбор европейцам будут предложены три силовые установки.

Базовая версия оснащена литровым трехцилиндровым атмосферником мощностью 66 л.с., выдающий с турбиной 90 сил. Кроме того, будут представлены турбированная версия этого двигателя мощностью 91 л.с. с шестиступенчатой «механикой» и гибридная версия на базе 1,6-литрового атмосферного мотора и двух электродвигателей.

Carscoops.com
Carscoops.com

Приборной панели дали дисплей диагональю 7 или 10 дюймов. Габариты зависят от модели. Машины оснащены беспроводной зарядкой для смартфона, аудиосистемой Bose с сабвуфером, обогревом руля, системой камер кругового обзора.

Carscoops.com

Производство и старт продаж Mitsubishi Colt запланированы на предстоящую осень.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители