Представлен Mitsubishi Colt нового поколения

Автопроизводитель Mitsubishi представил новое поколение автомобиля Colt, который по габаритам почти полностью совпадает с последним Renault Clio. Об этом сообщает журнал Auto.ru.

«Снаружи изменились бамперы, решетка радиатора и оптика. Спереди видны мотивы X-стиля Mitsubishi. В салоне полное ощущение, что ограничились только сменой эмблемы на руле», - указано в публикации.

Также сообщается об отсутствии отличий между двумя моделями и в моторно-трансмиссионной гамме. На выбор европейцам будут предложены три силовые установки.

Базовая версия оснащена литровым трехцилиндровым атмосферником мощностью 66 л.с., выдающий с турбиной 90 сил. Кроме того, будут представлены турбированная версия этого двигателя мощностью 91 л.с. с шестиступенчатой «механикой» и гибридная версия на базе 1,6-литрового атмосферного мотора и двух электродвигателей.

Carscoops.com

Carscoops.com

Приборной панели дали дисплей диагональю 7 или 10 дюймов. Габариты зависят от модели. Машины оснащены беспроводной зарядкой для смартфона, аудиосистемой Bose с сабвуфером, обогревом руля, системой камер кругового обзора.

Carscoops.com