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Умные автомобили для участников СВО предложили производить в России

Сенатор Эдуард Исаков дал интервью «Парламентской газете», в котором предложил разработать умный автомобиль для россиян, которые получили ранения в специальной военной операции, сообщает ИА DEITA.RU.

В России предложили создать умные автомобили для участников СВО
© Deita.ru

Сенатор уверен, что российский автопром может производить отличные автомобили, а государство, таким образом, может поддержать инвалидов. Причем можно создать универсальный автомобиль, который подойдет как обычным людям, так и с ограниченными возможностями.

«Сейчас нужно создавать с нуля экономные, умные автомобили. Это может быть и брендированная серия. И когда бойцы СВО будут ехать по улице родного города или поселка, все будут понимать, что за рулем сидит настоящий герой», – сказал сенатор.

По его словам, автомобили можно будет выдавать гражданам, включив их в федеральный перечень технических средств реабилитации. Средняя стоимость автомобиля может составить от миллиона до двух миллионов рублей.

«Личный автомобиль позволит герою СВО не сидеть дома, а развивать свой трудовой потенциал, быть мобильным, дорогого стоит», – подчеркнул Исаков.

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